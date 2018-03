Roth ist zufrieden mit dem letzten Test

HSG Wetzlar schlägt Frankfurt mit 30:24

Vor 350 Zuschauern in der Sporthalle der Dietrich-Bonhoeffer-Schule war beiden Seiten anzumerken, dass sie am Vortag bereits im Einsatz waren. Die Wetzlarer, die am Samstag bei der MSG Niederhofheim/Sulzbach (Bezirksoberliga) mit 55:15 triumphiert hatten, versuchten es zunächst mit einer 3:2:1-Abwehr. Doch die agierte in den ersten 20 Minuten ein wenig zu unkonzentriert, so dass die im DHB-Pokal in Söflingen siegreichen Frankfurter um den siebenfachen Torschützen Tobias Hahn eine 10:8-Führung behaupteten. Dann nahm Wetzlars Trainer Michael Roth eine Auszeit und brachte Milos Hacko zwischen die Pfosten. Und der Torhüter-Neuzugang sorgte mit insgesamt 15 Paraden dafür, dass der Favorit das Blatt wendete.

