Rüstige Ritter reiten

Turnier Sonntag geht es in die Welt des Mittelalters

Aßlar Der Schaustellerbtrieb Kaiser und sein „Kinderparadies“ gastieren am Sonntag, 15. April, in Aßlar und präsentieren auf dem Festplatz in der Dillstraße ein Ritter-Turnier mit edlen Pferden. Los geht die Vorstellung um 14 Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene 13 Euro und für Kinder 9 Euro.