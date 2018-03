Ruf nach Sicherheitsoffensive

Die Sicherheitsdebatte, die in Weidenhausen seit Monaten geführt wird, erreicht nach der Veröffentlichung der polizeilichen Kriminalstatistik 2017 nun auch den Ortsbeirat Campusviertel: Das Gremium wird sich während der nächsten Sitzung (Dienstag, 19 Uhr in der VHS) mit Schlussfolgerungen aus dem Straftatenzuwachs im Stadtzentrum beschäftigen.

Stadt Marburg: „Wir nehmen subjektive und objektive Ängste sehr ernst“

In Anträgen wird zweierlei gefordert: Zum einen solle die Stadtverwaltung eine Videoüberwachung an besonders kriminalitätsreichen Stellen in der Innenstadt wie Bahnhofsvorplatz einschließlich Brücke, Fahrad- und Fußgängerweg an der Lahn, Lahnterrassen und den Brücken zum Schülerpark einrichten.

Zum anderen sollen vier neue Stellen im Bereich des Fachdienstes Ordnung geschaffen werden, die „neuralgische Stellen in der Innenstadt auch in den Abend- und Nachtzeiten bestreifen.“ Beides solle aus Gründen der „Prävention und der Repression“ und für die Steigerung des Sicherheitsempfindens der Bürger geschehen, wie es in den Anträgen heißt.

Und wie bewertet die Stadt die Zahlen aus der Kriminalstatistik, speziell dem Bereich Marktdreieck? Antwort auf Anfrage: Man nehme die „subjektiven und objektiven Ängste der Bevölkerung sehr ernst“ und beschäftige sich „mit den Fragen der Sicherheit im öffentlichen Raum“.

Konkrete Schritte? Die Präsenz von Sicherheitspersonal, Ordnungsamt und Polizei im Bereich Marburg-Mitte sei bereits erhöht, die Beleuchtung am Lahnufer verbessert worden. Es sei „aktuell nicht vorgesehen, mehr Ordnungspolizisten einzustellen“.

Und Streetworker? Offene mobile Jugendarbeit werde in der Innenstadt bereits von einem kirchlichen Jugendhilfeträger in Absprache mit der Stadtverwaltung angeboten. „Der Einsatz klassischer Streetworker erscheint wegen des wechselnden Publikums in diesem Bereich nicht zielführend.“ Weitere Schritte würden derzeit „auf Ihre Umsetzbarkeit hin überprüft“. Angedacht sei zudem eine „gezieltere Nutzung der Lahnterrassen“, etwa durch das Hessische Landestheater im Frühsommer – ein Ansatz, der in Weidenhausen bereits Befürchtungen weckt.

Die Kriminalstatistik 2017 weist einen Anstieg etwa von Körperverletzungen und Raub speziell in der Innenstadt aus.