Rund 90 Frauen und Männer erleben fünf abwechslungsreiche Tage in Italien

Brechen-Niederbrechen Rund 90 Frauen und Männer haben an einer Reise des Männergesangvereins „Frohsinn“ Niederbrechen teilgenommen. Die Gruppe erlebte fünf abwechslungsreiche Tage in Molveno, einer Stadt in der italienischen Region Trentino-Südtirol. Zum Programm gehörten mehrere Tagesausflüge in angrenzende Regionen. Neben der Besichtigung von Sehenswürdigkeiten unternahm die Reisegruppe unter anderem auch eine Schifffahrt auf dem Gardasee, erkundete Bergregionen und wanderte einem Kreuzweg entlang. Auch das gemeinsame Singen einiger Lieder durfte nicht fehlen. (red/Foto: privat)