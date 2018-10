Rund ums Bürgerhaus wird es laut

Los geht es am Samstag um 13.30 Uhr am Bürgerhaus mit dem Stellen des Kirmesbaums. Abends wird im Bürgerhaus gefeiert. Von 20 bis 21 Uhr ist „Happy Hour“. Um 21 Uhr ziehen die Kirmesburschen ein. Es folgt der Fassbieranstich.

Am Sonntag wird um 9.30 Uhr der Pfarrer am Pfarrheim abgeholt, ehe um 10 Uhr ein Festgottesdienst mit anschließendem Umtrunk an der Kirche beginnt. Um 13.30 Uhr holen die Kirmesburschen am „Eiergarten“ die Kirmesmädchen ab. Um 15 Uhr wird das Kirmesbuffet im Bürgerhaus eröffnet. Nach dem Tanz um den Kirmesbaum, der um 15.30 Uhr beginnt, ziehen die Kirmesburschen und -mädchen in das Bürgerhaus ein. An diesem Tag spielen die Musikfreunde Westerwald auf.

Am Montag geht es ab 11 Uhr mit dem Frühschoppen im Bürgerhaus mit Alleinunterhalter Wolfgang Günther weiter. Um 16 Uhr ziehen alle Kirmesveteranen mit den Kirmesburschen und -mädchen ein. Preise sind ab 17 Uhr bei der Tombola zu gewinnen. Danach klingen die Kirmesfeierlichkeiten aus. (red)