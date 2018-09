Rundfahrt zu Kirchen im Hinterland

WETZLAR Kirchen im Hinterland waren Ziel einer Busfahrt, zu der IDEA, die Initiative im Denkmalschutz engagierter Ärzte und Apotheker, einlud, um dabei Spenden zu sammeln. gesammelt wird in diesem Jahr für die dringend renovierungsbedürftige Kirche von Höhengörsdorf bei Jüterbog in Brandenburg. Besucht wurden die ehemalige Wehrkirche von Lixfeld und die Kirche von Ewersbach, außerdem die Kirche in Hirzenhain und die Pilgerkirche von Oberhörlen. Die IDEA-Fahrten haben bislang 6300 Euro erbracht, zusammen mit den Jahresspenden der Mitglieder in Höhe von 13 000 Euro damit das Spendenziel von 20 000 Euro fast erreicht. (red/Foto: privat)