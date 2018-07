Rundgang bildet

Herborn Unter dem Thema „Aus dem Leben in früheren Zeiten“ veranstaltet die Stadt Herborn am 11. August (Samstag) eine Kostümführung. Der 90-minütige Rundgang startet um 11 Uhr am Marktplatz. Die Teilnahme kostet 25 Euro pro Person inklusive Imbiss und Mittagsmenü im Marktcafé (ohne Getränke).

Die beiden Stadtführerinnen Do Wolff und Heide Tappe möchten den Teilnehmern ein anschauliches Bild vom Leben in den Herborner Straßen, Gassen und Plätzen der früheren Jahrhunderte präsentieren. Auf dem Programm stehen Lebenssituation, Sitten und Gebräuche sowie Infos über das historische Stadtbild und über die damalige wirtschaftliche Situation.

Zu dem Rundgang gehören auch ein Imbiss mit Met (Honigwein) und Schmalzbrot oder Kräuterbutter sowie ein Menü der früheren Zeit.

Karten gibt es bei der Stadtmarketing Herborn GmbH (Bahnhofsplatz 1) unter (0 27 72) 70 84 13 sowie per Mail an tourist(at)herborn.de. (red)