SG Oberbiel steht gut da

Das älteste Mitglied ist 96 Jahre alt, das jüngste anderthalb. Anne Decker, Abteilungsleiterin Turnen, berichtete über die Tätigkeiten in der Turnabteilung. Die Turnstunden sind alle sehr gut besucht. Beim Ferienpass der Stadt Solms veranstaltete die Abteilung eine Sommerolympiade. In der Abteilung Tanz, über die Jessica Wotzka informierte, gibt es zurzeit elf Gruppen, davon vier Gardegruppen, zwei Gruppen im Bereich Tanz & Akrobatik sowie fünf Showtanzgruppen.

Bei den Alten Herren ist die Teilnahme am Training weiterhin sehr rege. Aktuell nehmen sie am Kreispokal der AH teil. Die Freundschaftsspiele in 2017 wurden, bis auf eines, auch gewonnen. Zudem wurden acht Freundschaftsspiele für 2018 ausgemacht.

Bernt Sapauschke, Abteilungsleiter Senioren Fußball, berichtete, dass das Team 2 zum Saisonende 2016/2017 in der B-Liga Süd den 13. Platz belegte. Das Team 1 schaffte den Klassenerhalt durch die Relegationsspiele. Der Abteilungsleiter Tischtennis, Gerhard Lambeck, informierte, dass es in der Jugendabteilung sehr viele junge Talente gibt. Jonas Bernhardt wurde für 25 Jahre und Ulrich Pfaff für 40 Jahre Mitgliedschaft geehrt.

Alle zur Wahl stehenden Posten des geschäftsführenden Vorstandes konnten neu besetzt werden: 2. Vorsitzende Anne Decker, Schriftführerin Tanja Schneider. Nach fünfjähriger Tätigkeit als Schriftführerin wurde Anika Ambrosius verabschiedet. Nobert Grandt ist wieder Kassierer, Anke Kessler neue 2. Schriftführerin. (red)