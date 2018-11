Saalburg und Hessenpark besuchen

Dillenburg Der Dillenburger Geschichtsverein unternimmt am Samstag, 1. Dezember, eine Tagesfahrt zur Saalburg und in den Hessenpark. Der Bus fährt um 10 Uhr an der Haltestelle vor der Deutschen Bank (Hindenburgstraße) ab.

Neueste Errungenschaft der Saalburg ist der etwa 2000 Jahre alte vergoldete Pferdekopf aus Waldgirmes. Eine Führung durch die Saalburg ist vorgesehen.

Der Besuch des Weihnachtsmarktes im Hessenpark bei Neu-Anspach ist der zweite Programmpunkt der Tagesfahrt. Die Rückkehr ist für 18 Uhr geplant.

Die Teilnahme kostet 25 Euro (inklusive Fahrt, Eintritt und Führung). Wer mitfahren möchte, sollte sich an Lony Helfert unter (0 27 71) 26 57 57 oder unter (0 27 71) 52 20 wenden. (red)