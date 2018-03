Sabine Schneevogt rückt in Vorstand auf

An der Spitze des Vereins steht weiterhin Michael Ebel als Vorsitzender. Seine Stellvertreterin heißt nach wie vor Bärbel Mende. In ihren Ämtern bestätigt wurden zudem Yvonne Kissel als Kassierin und Anke Sonatore als Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses. Auch ein neues Gesicht gibt es in der Vorstandsriege. Dabei handelt es sich um Sabine Schneevogt, die das Amt der Schriftführerin übernommen hat.

In seinem Rückblick auf das vergangene Jahr ließ Michael Ebel noch einmal die anlässlich des 75-jährigen Vereinsbestehens abgehaltenen Veranstaltungen Revue passieren. „Kritik erntete eigentlich nur der Wettergott“, sagte der Vorsitzende.

Von einer zufriedenstellenden Finanzsituation berichtete Kassiererin Yvonne Kissel. Eine schwarze Null war das Ergebnis der Kasse im vergangenen Jahr. Diese strebt der Verein, der von einer Beitragserhöhung der Mitglieder absieht, auch für das Jahr 2018 an. Die Vereinsverantwortlichen hoffen auf finanzielle Spenden der Aktiven für die Raummiete.

Chorleiterin Nicole Ebel zollte allen Chören – von den „Magic Kids“ über „Klangzauber“ bis zum „Andachtschor“ – Lob und zeigte sich vor allem zufrieden über die Freude am Experimentieren sowie am Ausprobieren von neuen Musikrichtungen, an­deren Choraufstellungen und fremden Sprachen. (red)