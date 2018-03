Säkularisierung bereitet der Kirche immer mehr Probleme

Puttkammer, zuständig für den Bereich Nord-Nassau, erläuterte die komplexe, da historisch gewachsene, Kirchenstruktur in Hessen, die Kreis- und Landesgrenzen überwindet und es so für sie schwierig mache, Ansprechpartner zu finden. In ihrem Einzugsbereich leben mehr als 190 000 evangelische Christen in 160 Kirchengemeinden, die von etwa 200 Pfarrern betreut werden. Auch für sie sei der bundesweite Trend sinkender Mitgliederzahlen bemerkbar – in beiden christlichen Kirchen.

Es sei nötig, die Frage nach dem Warum zu stellen. Einfache Antworten konnte Puttkammer den Politikern nicht liefern: Es gebe viele Gründe. Die Säkularisierung der Gesellschaft sei gerade für Kirchen ein Problem. Wer austrete, bleibe danach meist konfessionslos. Mancher fühle sich in freievangelischen Gemeinden besser aufgehoben, der Nächste sei mit dem Kurs der Kirchen unzufrieden.

In dem offenen Gespräch kamen auch die unterschiedlichen Vorstellungen zwischen Kirche und CDU zutage. Nach CDU-Auffassung, so Fraktionsvorsitzender Hans-Jürgen Irmer, gebe es „in den Spitzengremien Tendenzen zu einer relativen politischen Einseitigkeit“, die manch evangelischen Christ aus der institutionellen Kirche austreten lasse.

Orientierung am Evangelium

Die Pröpstin sagte, viele Mitglieder wollten, dass die Kirche sich zu aktuellen Themen äußern müsse. Dabei müsse sie sich am Evangelium orientieren, nicht an Parteiprogrammen. Offen wurden auch die Vorstellungen zum bekenntnisorientierten islamischen Religionsunterrichtes angesprochen, den die Union ablehnt. Solange keine Distanzierung von gewaltverherrlichenden Koran-Suren erfolge, sein ein Beitrag zur Integration kaum zu erkennen. Puttkammer vertrat die Auffassung, dass islamischer Religionsunterricht als ordentliches Lehrfach an öffentlichen Schulen durchaus zur Integration beitrage. Nötig sei die historische Kritik an gewaltverherrlichenden Textstellen, die in der Bibelschließlich ebenfalls zu finden seien.

Unterschiedliche Auffassungen bestanden auch im Bereich der Asylpolitik. Irmer, die Kreisbeigeordneten Ulla Landau, Hans Jackel und Karl-Heinz Schüler sowie die Kreistagsabgeordneten Rabea Krämer-Bender und Elke Würz formulierten die Sorge, dass dieser ausgenutzt werden könne und sahen die Gefahr, dass die Gesellschaft überfordert werde.

Die Pröpstin verwies darauf, wie viele Kirchengemeinden in Deutschland sich seit 2015 mit großem Engagement um Flüchtlinge kümmern und dadurch auch den Staat entlasten. Dass Kernfamilien zusammengehören, sei ein christlicher Grundsatz. (red)