Sänger gestalten zwölfte Kantate mit

Beselich-Obertiefenbach Eine Konzertreise hat den Sängerchor „Frohsinn“ Obertiefenbach in die südböhmische Stadt Budweis nach Tschechien geführt. Dort nahmen die Sänger an der zwölften Kantate, einem internationalen Chortreffen, teil. Bei Stadtführungen lernte die rund 50-köpfige Reisegruppe die Städte Budweis, Pilsen und Krumau kennen. Auch die Musik kam nicht zu kurz. So stellten die Frauen und Männer bei verschiedenen Auftritten gleich mehrfach ihr musikalisches Können unter Beweis. An einem Freundschaftskonzert nahmen fünf Chöre aus Tschechien, Norwegen und Deutschland teil. Das Abschlusskonzert der zwölften Kantate gestalteten zehn Chöre. (red/Foto: privat)