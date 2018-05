Sänger zu Gast im Norden

Waldsolms-Kraftsolms Die Mitglieder des Männergesangvereins „Harmonie“ Kraftsolms waren mit ihren Frauen vier Tage lang in Norddeutschland unterwegs. Sie besuchten die Städte Bremen, Bremerhaven, Oldenburg und Papenburg. Es gab ein abwechslungsreiches Programm und auch zahlreiche Gesangsbeiträge, die der Männerchor seinen Zuhörern präsentierte. In Bremen gestaltete der Chor sogar einen Gottesdienst im Bremer Dom musikalisch mit. Zufällig traf die Gruppe auf ihrer Fahrt einen Männerchor aus dem Ahrtal, mit dem die Sänger den Gottesdienstbesuchern mehrere sakrale Stücke darboten. Ferner besuchten die Reisenden die Meyer-Werft in Papenburg. Im beschaulichen Städtchen Oldenburg gab es viele Möglichkeiten für einen Einkaufsbummel und zum Verweilen. Der Verein besichtigte in Bremerhaven das Schifffahrtsmuseum und zum Abschluss das Weserstadion in Bremen. (ho/Foto: privat)