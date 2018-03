Sängerinnen geehrt

Die Geehrte hat 2017 keine der Chorproben versäumt. Außerdem zeichnete Renate Wagner Ursula Bill aus, die seit 40 Jahre zu den aktiven Sängerinnen von „Cantemus“ gehört.

Bei den Vorstandswahlen wurden Anja Fay (2. Vorsitzende), Daniela Bleier (2. Kassiererin), Tanja Haubach (2. Schriftführerin) und die Beisitzerinnen Irene Kratkey und Andrea Gerhardt in ihren Ämtern bestätigt.

Höhepunkt des Vereinsjahrs war die Fahrt nach Siena aus Anlass der 30-jährigen Städtepartnerschaft mit dem Konzert im dortigen „Teatro dei Rozzi“. Das gut besuchte und viel beachtete Konzert in dem ehrwürdigen Theater wurde gemeinsam mit dem Opernchor „Ettore Bastianini“ gestaltet.

Auftritte auf dem Campo in Siena, in Greve in Chianti, in Florenz und im Castel Noarna bei Rovereto rundeten die Konzertreise ab.

Im laufenden Jahr stehen die Teilnahme am Bundesleistungssingen des Solmser Sängerbundes am 14. April, das Wertungssingen des Hüttenberg-Schiffenberg-Sängerbundes am 21. April, ein geistlicher Chorwettbewerb in Bad Camberg-Erbach am 26. Mai und das Freundschaftssingen in Altenkirchen am 9. Juni auf dem Programm. (red)