Saisoneröffnung auf dem Schlossberg

Neben diesen beiden beliebten Angeboten können auch im Wirtschaftsgeschichtlichen Museum Villa Grün einige Neuheiten entdeckt werden. Das Museum verfügt über eine neue Dauerausstellung im Erdgeschoss und präsentiert zu Saisonbeginn eine Sonderausstellung für alle Altersgruppen, die zum Mitmachen einlädt.

Rohstoffe bedeuteten im 19. Jahrhundert Arbeit und Wohlstand. Doch spätestens der Strukturwandel in den 1970er Jahren besiegelt das Ende der alten Industrien. Bergbau und Hüttenwesen werden unrentabel. Firmen entwickeln sich weiter oder sie verschwinden vom Markt. Heute sind Forschung, Innovation sowie ein hohes Maß an Spezialisierung und Qualität notwendig, um einzigartige Produkte zu entwickeln und zu vermarkten. Solche High-Tech-Produkte werden von zukunftsorientierten Unternehmen im Dillgebiet hergestellt. Beispielhaft hierfür werden acht Unternehmen vorgestellt, die zusammen einen Einblick in den Charakter der Wirtschaftsregion geben. Zusammen mit den Ausstellungsplanern „ConCultura“ aus Bonn haben die Oranienstadt Dillenburg und der Museumsverein die neue Ausstellung „Industrie heute“ entwickelt. Dies geschah in Kooperation mit dem Naturpark Lahn-Dill-Bergland und dem Lahn-Dill-Kreis. Die Finanzierung des Projekts erfolgt über LEADER-Mittel der EU. Darüber hinaus besteht eine enge Zusammenarbeit mit und finanzielle Beteiligung der vertretenen Unternehmen. Dazu gehören Carl Cloos Schweißtechnik GmbH Haiger, die Rittal GmbH & Co. KG, die Wendel GmbH, die Cohline GmbH, die Reinhard Bretthauer GmbH, die Stahlo GmbH & Co. KG, die Hermann-Hofmann-Gruppe, die Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG. Auch die Industrie- und Handelskammer hat eine eigene Präsentationsstelle erhalten.

„Lernen von der Natur – Erlebe das Abenteuer Bionik“

Bionik öffnet Fenster für die Technologien der Zukunft. Die Natur dient hier als Inspirationsquelle für technische Innovationen. Die Ausstellung zeigt berühmte Beispiele aus dem Forschungsfeld, von den Anfängen der technischen Umsetzung des Vogelfluges bis hin zum bionischen Prinzip von robotergesteuerten Greifern. Die Ausstellung ist unterhaltsam und informativ. Sie richtet sich an alle Altersstufen. Ein Rundgang durch die Exponate, die Schautafeln und die Experimentiertische verschafft den Besuchern sehr anschaulich einen Einblick in das bionische Prinzip. Hier können sie zudem selbst experimentieren. Mit Hilfe einer gestengesteuerten Anwendung können Besucher durch eine virtuelle Inselwelt fliegen und damit die Träume von da Vinci und Lilienthal nachempfinden. Die Sonderausstellung ist in der Zeit vom 30. März bis 10. Juni zu sehen.

Sonderausstellungen bieten interessante Themen bis zum 1. November

Der Bionik-Ausstellung schließt sich das Thema „Kunst in der Villa Grün an“. Vom 21. Juni bis 22. Juli stellen Künstler aus der Region sowie Annika von Vugt und Christian Sämann unter der Überschrift „Vergänglichkeiten - Malerei und Grafik“ aus.

Vom 2. August bis 16. September folgt eine Ausstellung in Zusammenarbeit mit dem Hessischen Landgestüt „Mensch und Pferd – Eine Beziehungsgeschichte“.

Den Abschluss bildet die Präsentation von Werken von Catharina Helena Dörrien. Der berühmten Dillenburgerin wird im Herbst ein Musical gewidmet, das von der Ausstellung „Schloss und Festung Dillenburg zur Zeit Catharina Helena Dörrien“ begleitet wird.

Eintrittspreise und Öffnungszeiten

Wer sich für den Ausstellungsschwerpunkt der oranien-nassauischen Geschichte und der Geschichte des niederländischen Königshauses interessiert, der ist im Wilhelmsturm genau richtig. In der Zeit von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr sind seine Tore geöffnet. Kasemattenführungen finden täglich außer montags um 15 Uhr statt. Ab fünf Interessenten kann auch eine separate Führung zwischen 10 und 16 Uhr spontan organisiert werden. Die Villa Grün ist täglich, außer montags von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr zu besichtigen. Erwachsene zahlen 4 Euro Eintritt, Kinder im Alter zwischen 6 und 16 Jahren 2 Euro. Die Familienkarte kostet 11 Euro und Gruppen ab 15 Personen zahlen 3,50 Euro pro Person. Die Eintrittskarte für den Wilhelmsturm berechtigt auch zum Besuch der Villa Grün. Für die Kasematten fällt ein separates Eintrittsgeld in gleicher Höhe an. Weitere Informationen zum Museumsverein und seiner Arbeit unter www.dillenburger-museumsverein.de.