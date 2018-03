Dillenburg. Am Samstag, 30. April, wollen die Dillenburger Tennisfreunde die Freiluftsaison in der Anlage am Schlossberg eröffnen. Los geht es um 14 Uhr mit einem Schleifchen-Turnier, Kaffeetrinken und anschließend findet ein gemütliches Beisammensein statt. Alle Mitglieder und Freunde sind eingeladen