Salon sammelt gegen Krebs

WETZLAR Der Friseursalon „Imperial Style“ in der Wetzlarer Bahnhofstraße besteht seit 15 Jahren – am 6. Oktober wurde gefeiert. Aus diesem Anlass haben sich Inhaberin Özlem Toy und ihr Team etwas besonderes ausgedacht. Toy sagte: „Wir haben an diesem Samstag den Kunden überlassen, wie viel Geld sie für ihre Behandlung bezahlen möchten.“ Alle Tageseinnahmen wurden nun an den Gießener Eltern-Verein leukämie- und krebskranker Kinder gespendet. Insgesamt 4012, 50 Euro haben Toy und ihr Team von den Kunden bekommen. „Es war schön zu sehen, dass unsere Kundschaft aus freien Stücken für Behandlungen teilweise das Doppelte gezahlt haben, um es zu spenden“, berichtete die Inhaberin von „Imperial Style“. Sie und ihr Team übergaben jetzt den Spendenscheck an Hannelore Brückmann, Schatzmeisterin des Gießener Eltern-Verein für leukämie und krebskranke Kinder. Der Verein organisiert neben Spielsachen für stationär aufgenommene Kinder ebenfalls Betreuungs- und Beratungsangebote für betroffene Eltern oder setzt sich für die Krebsforschung ein. (ale/Foto: Fischer)