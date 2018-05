Hierzu werden Mittel in Höhe von rund 142 000 Euro benötigt. Die Summe soll im Wesentlichen durch den Rest-Zuschuss des Landes Hessen aus dem Landesausgleichsstock in Höhe von rund 96 000 Euro gedeckt werden. Den Differenzbetrag in Höhe von rund 46 000 Euro will die Gemeinde durch Einsparungen respektive Mehrerträge im Gesamtergebnishaushalt 2018 aufbringen. Aufgrund des Windwurfes wird mit zusätzlichen Erträgen gerechnet.

Sieben Firmen hatten Angebote für die Sanierung der Wege eingereicht. Der Anbieter mit dem günstigsten Angebot erhielt den Zuschlag. Peter Schnierer (UWE) machte deutlich, dass es sich hier nur um von Sturmschäden betroffene Wege handeln dürfe, nicht um Wege, die aufgrund des Baues der Kabeltrasse zerstört wurden. (anm)