Sanierung mit Liebe zum Detail

Die Sandsteine werden in Handarbeit restauriert und teilweise erneuert. Hier und da kommt Beton zum Einsatz – und am Ende gleicht die Brücke dem Ursprungsbau von 1892 mehr als bisher.

Die Steinmetze sind von der ersten Stunde der Bauarbeiten an vor Ort. Und sie werden bis zum Schluss im Spätsommer 2019 an der Brücke arbeiten. Denn sie kümmern sich mit viel Liebe zum Detail und einer Menge Fachwissen um die Sandsteine, mit denen die Brücke Ende des 19. Jahrhunderts erbaut wurde.

Im Zuge von Betonarbeiten in den 1960er-Jahren wurden die detailliert behauenen Gesimse und Konsolensteine an der Nordseite der Brücke komplett entfernt. An der Südseite sind sie noch erhalten – nun kopieren die Steinmetze diese, um auch an der Nordseite wieder die hübsch behauenen Steine einfügen zu können.

Genaue Zeichnungen aus der Bauzeit

„Die Steine an der Südseite sind allerdings so sehr verwittert, dass wir die ursprünglichen Formen kaum herausarbeiten konnten“, erklärt Thomas Engelbach, Fachdienstleiter Tiefbau. Zum Glück gebe es sehr detaillierte Zeichnungen aus der Bauzeit. (red)