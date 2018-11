Limburg Am Samstag, 17. November, veranstaltet der „Lions Club“ Limburg-Mittellahn von 11 bis 12 Uhr auf der Kleinkunstbühne im „Thing“ in der Stadthalle in Limburg die nächs­te Vorlesung der „Wissenswerk­statt“ für Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren. Dr. Karen Hahn von der Goethe-Universität und Dr. Julia Krohmer von der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung in Frankfurt sprechen über die afrikanisch­en Savannen und ihre Schätze. Nach dem Besuch von insgesamt sechs Veranstaltungen erhalten die Teilnehmer ein „Diplom“ und ein T-Shirt von Maskottchen Claudius Clever gratis. Der Eintritt ist frei. Neben dem Jugendbildungswerk Limburg-Weilburg unterstützt die Stadtjugendpflege Limburg die­se Reihe. Anmeldungen sind nicht erforderlich. Gruppen ab zehn Personen sollten sich aber unter Tel. (06431) 296118 oder per E-Mail an jbw(at)limburg-weilburg.de anmelden. (red)