Schach - das königliche Spiel

Das sibirische Chanty Mansijsk war Schauplatz der vierten Etappe des FIDE-Grand Prix Zyklus des Weltschachbundes. Für zwölf Großmeister ging es um die letzten Qualifikationsplätze, die für die Teilnahme am WM-Kandidatenturnier 2016 berechtigten.

FIDE-Grand-Prix

Vor der Schlussrunde des Grand-Prix-Turniers führte der russische Großmeister Jewgeni Tomaschewski die Turniertabelle an - nicht zuletzt auf Grund seines überlegenen Triumphs im georgischen Tiflis.

Gegen Ende des Wettbewerbs in Chanty Mansijsk kam es zu einem dramatischen Führungswechsel. Der italienische Superstar Fabiano Caruana, bezwang in der folgenden Partie den führenden Russen. Der übermächtige weiße Freibauer auf der e-Linie spielte dabei eine entscheidende Rolle.

Danach verpasste Tomaschewski die Qualifikation. Die für das WM-Kandidatenturnier berechtigten Plätze eroberten Caruana, Nakamura und Jakowenko.

Damengambit Weiß: Fabiano Caruana (ITA) Schwarz: Jewg. Tomachewski (RUS)

4. FIDE-Grand-Prix, Chanty Mansijsk 2015

1.d4 d5, 2. c4 c6, 3. Sf3 Sf6, 4. Sc3 a6. (Der unscheinbare Bauernzug ist derzeit die große Mode. Er erlaubt Übergänge in zahlreiche Systeme.) 5. a4. (In Betracht kommt das raumgreifende 5. c5, womit das stellungsgemäße b7-b5 behindert wird.) 5.-, e6, 6. Lf4. (Weicht ab vom gängigen g2-g3.) 6., a5 (Bereitet die Besetzung des Punktes b4 mit dem Manöver sb8-a6-b4 vor.) 7. e3Le7, 8. g4!? (Ein kühnes Vorgehen, das den Angriff g4-g5 nebst h2-h4-h5 einleitet.) 8.-, Sa6, 9. g5 Sd7, 10. h4 Sb4, 11. Le2 b6, 12. h5 Lb7, 13. cxd5 exd5, 14. Dd2. (Weiß plant die große Rochade.) 14.-, f5. (Schwarz will am Königsflügel nicht eingeschnürt werden.) 15. gxf6 e.p., Lxf6, 16. h6 g6, 17. e4 dxe4, 18. Sxe4 0-0, 19. 0-0-0 Sd5. (Sehr in Betracht kam 19.-, c5, das den Lb7 aktiviert.) 20. Lg3, La6, 21. Lxa6 Txa6, 22. The1 Ta8, 23. Kb1 Le7, 24. Dd3, Tf5, 25. Se5! (Weiß besetzt einen wichtigen Vorpostenpunkt.) 25.-, Dc8, 26. Sc3. (Weiß will den aktiven Sd5 beseitigen.) 26.-, Sxc3+. (Der Zwischenzug 26.-, Sxe5 kann unbequem mit 27. Sxd5! cxd5, 28. dxe5 beantwortet werden, weil der schwache Bauer d5 verloren geht.) 27. Dxc3 Sxe5. (Dieser Abtausch verhilft Weiß, wie eingangs geschildert, zum starken Freibauer auf der e-Linie.) 28. Db3+ Tf7. (Der Rückzug 28.-, Sf7 scheitert an 29. Txe7!) 29. dxe5 Df5+, 30. Ka2 Lb4, 31. e6! Te7. (Die Blockade des Freibauern wird nicht aufrechtzuerhalten sein.) 32. Lh4! Tee8. (Nicht 32.-, g5!, denn nach 33. Lxg5! Dg5, 34. Tg1! Kommt die Dame abhanden.) 33.e7+ Df7, 34. Te6! b5. 35. Td8! (Weiß betont das Übergewicht seiner Kräfte und droht 36. Txa8 Txa8, 27. e8D+!.) 35.-, bxa4, 36. De3 Lxe7, 37. Txa8 Txa8, 38. Lxe7 Te8, 39. Ka1. (Entfesselt den Te6.) 39.-, a3, 40. bxa3 Df5, 41. Dc3! (Droht 42. Dg7 matt.) Schwarz gab auf!