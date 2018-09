Schäfer: Zinspolitik kommt Raumausstattern zugute

So hätten die Verbraucher viel in die eigenen Wände investiert, was den Mitgliedern der Raumausstatter- und Bekleidungs-Innung zugute gekommen sei. Wie der Obermeister rückblickend erläuterte, feierte das Raumausstatter-Handwerk im Jahre 2015 seinen 50. Geburtstag. Im Gründungsjahr wurden die Berufe Dekorateur, Polsterer und Tapezierer zum Berufsbild des Raumausstatters in der Handwerksordnung zusammengefasst.

Heute, so Dirk Schäfer, sei der Raumausstatter breiter aufgestellt als jemals vorher und vereine in seinen Leistungen alles, was den Innenraum schöner mache. Dirk Schäfer: "Die Handwerker im heimischen, ländlichen Bereich mit einer starken Industrie, einer geringen Arbeitslosenzahl und guten Handwerksleistungen in allen Bereichen haben von dem steigenden Konsumverhalten profitiert und werden es weiter tun."

Man könne es nicht oft genug sagen: In der Region für die Region, denn nur so könne Beschäftigung erhalten und Wachstum erzielt werden, was wiederum der ganzen Gesellschaft zugute komme, betonte der Innungsobermeister. Kritisch merkte er an, dass das Interesse bei den Jugendlichen, den Raumaustatterberuf zu erlernen, in den letzten Jahren leider gesunken sei, was fehlende Fachkräfte nach sich gezogen habe. Es bedürfe größerer Anstrengungen seitens aller Innungsmitglieder, um den schönen Beruf mit seinen interessanten Tätigkeiten bekannter zu machen und das Interesse am Handwerksberuf auch insgesamt zu wecken.

Landesversammlung in Biedenkopf

Landesinnungsmeister Ulrich Thomas (Hartenrod) gab im Rahmen seines Grußwortes bekannt, dass die Landesversammlung des Raumausstatter-Handwerks im kommenden Jahr in Biedenkopf stattfinden werde. Bei Nachwahlen zum Prüfungsausschuss "Maßschneiderei" wurde Dagmar Pitz-Beisig zum stellvertretenden Mitglied dieses Prüfungsausschusses gewählt. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung würdigte der Innungsobermeister das 25. Meisterjubiläum von Markus Baumann (Gladenbach) und Heinrich Christian Achenbach (Wallau). Beide erhielten die Ehrenurkunde der Handwerkskammer Kassel.