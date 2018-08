Schatz suchen

Schöffengrund Seit acht Jahren beteiligt sich der Verein „Sport und Gesund“ an den Ferienspielen der Gemeinde Schöffengrund, dieses Jahr trafen sich 14 Kinder mit fünf Betreuern des Vereins zur Schatzsuche am Feuerwehrgerätehaus Niederquembach. Gemeinsam ging es auf einen Weg, auf dem die Kinder Fragen beantworten und Hinweise suchen mussten. Am Ende wurde der Schatz gefunden und alle konnten sich am Feuerwehrgerätehaus mit Kuchen und Getränken stärken. (red/Foto: privat)