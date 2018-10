Schaurig soll es werden

Weilburg Zwei Themenstadtführungen bietet der Kur- und Verkehrsverein Weilburg an. Am Samstag, 20. Oktober, startet um 16 Uhr auf dem Marktplatz die Themenstadtführung „Hexenspuren in Weilburg“. Diese Führung gibt Einblicke in das dunkle und blutige Kapitel der Hexenverfolgung in dem 17. Jahrhundert. Unter Graf Johann von Nassau und Idstein gab es Hexenverfolgungen. Die Teilnahmegebühr beträgt drei Euro pro Person. Am Sonntag, 28. Oktober, startet um 18 Uhr auf dem Marktplatz die schaurig-schöne Familienstadtführung „Grusel- und Hexenstadtführung zu Halloween“. Die Teilnahme kostet fünf Euro pro Familie. Es wird unter (0 64 71) 9 27 48 75 oder per E-Mail an info(at)kvv-weilburg.de um Anmeldungen gebeten. (red)