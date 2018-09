Scheune droht einzustürzen

Anwohner hatten das durchhängende Dach der Scheune bemerkt. Der Besitzer war nicht zu Hause. Sie verständigten das Ordnungsamt und den Gladenbacher Nurullah Altay, damit er sich vor Ort ein Bild der Lage machen sollte. Im Gespräch mit dem Hinterländer Anzeiger sagte der Diplom-Ingenieur, er habe direkt erkannt, dass die Einsturzgefahr der Scheune „sehr groß“ ist. „Der Giebel hätte sich jeden Moment lösen können“, so die Einschätzung des Experten.

Weil dadurch der Bereich der Straße enorm gefährdet war, habe er sie direkt mit einem Warndreieck und Mülltonnen abgesperrt. Anschließend habe er Feuerwehr und Polizei verständigt und dabei geholfen, rund 20 Personen aus drei angrenzenden Häusern zu holen, da ein weiterer Teil der Scheune drohte, auf diese zu stürzen. Die Einsatzkräfte sperrten die Straße ab: Ein Giebel der Scheune neigte sich zur Seite und drohte, auf die Ortsdurchfahrt zu stürzen. Die Firma Archinal aus Wetter kam mit einem Kran und einem Bagger. Die Arbeiter deckten das Dach von einem am Kran hängenden Arbeitskorb ab und brachten es gezielt zum Einsturz.

Ein angrenzendes Fachwerkhaus musste evakuiert werden, das DRK versorgte die Bewohner

Zuletzt sollte der Giebel an der Straße nach innen gedrückt werden, um weitere Gefahr zu bannen. Ob das ohne Zwischenfälle gelang, stand bis Redaktionsschluss am späten Freitagabend noch nicht fest. Anschließend sollte auch die Straßensperrung aufgehoben werden. Neben Kreisbrandinspektor Lars Schäfer war Jörg Linne vom Fachbereich Gefahrenabwehr des Landkreises vor Ort. Linne ist auch Ortsbeauftragter des Marburger THW-Ortsverbands.

Die Feuerwehren aus Gladenbach und Mornshausen sicherten die Einsatzstelle, leuchteten sie aus und leiteten zunächst den Verkehr um, bevor Hessen Mobil Hinweisschilder aufstellte.

Helfer der Mornshäuser DRK-Ortsgruppe brachten die Bewohner der angrenzenden Häuser vorübergehend im Gemeindehaus unter und versorgten sie. Mitglieder des Biedenkopfer DRK versorgten die Helfer an der Einsatzstelle mit Essen und heißen Getränken. Vor Ort war auch die Polizei. Nach Ende der Arbeiten der Firma Archinal können sie in ihre Wohnung zurück – planmäßig sollte das am späten Abend sein.

Die Ursache für das Einknicken des Daches war zunächst unklar, ebenso die Schadenshöhe. Die Scheune war augenscheinlich alt und wurde nicht mehr benutzt. Die Kosten für den Großeinsatz muss der Eigentümer tragen.