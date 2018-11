Schlachtfest bietet Leckeres

Merenberg Die Freiwillige Feuerwehr Merenberg lädt zu ihrem Schlachtfest in das Feuerwehrhaus ein. Dieses findet am Samstag, 10. November, ab 18 Uhr statt. Es gibt Wurstsuppe, Schlachtplatte und Sauer Brüh. Anmeldungen sind ab sofort per E-Mail an info(at)feuerwehr-merenberg.de sowie im Internet unter www.feuerwehr-merenberg.de möglich. Es wird auch Frischwurst und Dosenwurst zum Verkauf angeboten. (red)