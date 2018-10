Schlachtfest mit Leckereien

Weilburg-Hirschhausen Die Freiwillige Feuerwehr Hirschhausen lädt für Freitag, 9. November, ab 18 Uhr zu ihrem Schlachtfest in das Dorfgemein­schaftshaus ein. Eine Schlachtplatte kostet 12,90 Euro und be­steht aus vier Gängen: Wurstsuppe mit Brot, Wellfleisch mit Wirsing aus dem Fleischwolf und Kartoffeln sowie Rote Beete, Wellwürste mit Apfelmus, Sauerbrühe. Auch für Getränke ist gesorgt. Schlachtplatten kön­nen bei Martin Bläsl unter Tel. (06471) 61069 und per E-Mail an info(at)feuerwehr-hirschhausen.de bestellt werden. Weitere Informationen sind auch im Internet unter www.feuerwehr-hirschhausen.de erhältlich. (red)