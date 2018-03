Gastreferenten des Treffens am 27. Februar ab 18 bei der FeG Dillenburg (Stadionstraße 4) ist Dr. Ulrich Brandenburg von der Firma „Heinen und Löwenstein“ aus Bad Ems. Es handelt sich dabei um einen Versorger für Beatmungsgeräte und Sauerstoffversorgung. Brandenburg ist verantwortlicher Leiter für die medizinischen Leistungen des Unternehmens.

Verschwägerte Krankheiten

Er nimmt in seinem Vortrag die Zusammenhänge von Schlafapnoe und Diabetes in den Blick: Beides sind verschwägerte Krankheiten – häufig leiden Person, die an dem einen erkrankt sind, irgendwann auch an der anderen Krankheit.

Bei den kostenfreien Treffen der Selbsthilfegruppe sind Gäste willkommen. Der nächste Gruppenabend ist dann der 27. März, das Thema dazu steht noch nicht fest. (red)