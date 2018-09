Schlagerparty und Blasmusik im Zelt

STIMMUNG Drei Tage Oktoberfest in Erdhausen

Sie wollen es am 8. und 9. September in Erdhausen ordentlich krachen lassen: die Jungs von „Donau Power“. (Foto: Donau Power)

Sie wollen es am 8. und 9. September in Erdhausen ordentlich krachen lassen: die Jungs von „Donau Power“. (Foto: Donau Power)

Gladenbach-Erdhausen Blasmusik, Schlager-Party, Wies’n-Stimmung, Tanzshows und bayrische Spezialitäten – all das gibt es beim Oktoberfest am Wochenende (7. bis 9. September) auf dem Gelände von „Getränkeland Kaufmann“ in Erdhausen.