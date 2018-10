Schlaraffenland für Jung und Alt

Begleitet wird das Marktgeschehen mit einem verkaufsoffenen Sonntag, einem City-Flohmarkt und dem beliebten Landmarkt im Hofgarten.

Das Angebot der 80 Händler umfasst unter anderem Kleidung, Lederwaren, Tischdecken, Strümpfe, Haushaltswaren, Bürsten und Schmuck.

Zwischen den Verkaufsständen gibt´s natürlich auch kulinarische Köstlichkeiten wie Fisch- und Currywurstspezialitäten, Gyros vom Spieß, Suppen und Eintöpfe, Grillschinken, Grillwürste sowie Spezialitäten aus der Riesenpfanne. Für die Naschkatzen ist mit Mandeln, Crêpes, Waffeln, Nüssen und Zuckerwatte gesorgt.

Für die Kids dreht ein Karussell seine Runden und es gibt Pfeilwerfen. Außerdem möchte Kettensägenkünstler „Crazy Georg“ (Georg Maurus) an allen Markttagen jeweils ab 15 Uhr auf dem Wilhelmsplatz demonstrieren, dass eine Motorsäge weitaus mehr kann, als Brennholz zu produzieren. Der Hubertusmarkt hat am Samstag, 27. Oktober, von 10 bis 18 Uhr, am Sonntag, 28. Oktober, von 11 bis 18 Uhr und am Donnerstag, 1. November, von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Zudem haben die Dillenburger Geschäfte am Sonntag von 12 bis 18 Uhr verkaufsoffen und laden zum Shoppen ein.

Darüber hinaus findet am Sonntag von 11 bis 18 Uhr der Landmarkt im Hofgarten mit Käse- und Wurstspezialitäten, Feinkost, Gelee, Honig sowie Likören und Weinen statt. Als weiteres Special lädt der Schlossberg für Donnerstag (1. November) zum Saisonabschluss zu Führungen ein. Geplant sind einstündige Kasemattenführungen in regelmäßigen Abständen. Die Museen Wilhelmsturm und Villa Grün können ohne Führung erkundet werden. Wilhelmsturm, Villa Grün und Kasematten sind am 1. November durchgehend von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Für 4 Euro (Kinder 2 Euro) können der Wilhelmsturm und die Villa Grün besucht werden. Ebenfalls 4 Euro (Kinder 2 Euro) kostet eine Führung durch die Kasematten. Das Paket „Wilhelmsturm, Villa Grün, Kasematten“ gibt´s für 7 Euro (Kinder 3,50 Euro). (red)