Schloss als Zeichen der Verbundenheit

Weilburg Die Selbsthilfegruppe für Osteoporose-Patienten Weilburg ist in der Gemeinde Schengen in Luxemburg gewesen. An den Nationensäulen bewunderte die Gruppe die kunstvollen in Miniatur dargestellten Wahrzeichen der einzelnen Länder Europas. Vorsitzende Silvia Lehn hängte als Zeichen der Verbundenheit an der deutschen Nationalsäule ein personalisiertes Freundschaftsschloss der Selbsthilfegruppe auf und warf die Schlüssel am Dreiländereck in die Mosel. Auch Besichtigungen des Europamuseums und einer Wein-Domäne auf dem Markusberg sowie eine Schifffahrt auf der Mosel von Remich bis nach Schwebsingen und zurück gehörten zu dem Programm. (red/Foto: privat)