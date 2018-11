Schlossschüler in England

Die Schüler wurden von den Gastfamilien in Empfang genommen. Das Ausflugsprogramm war vielfältig. Die Erkundung von Herne Bay mit malerischen Orten im Umkreis, tollen Sandstränden, einem mittelalterlichen Kastell und Klippen, die entlang der Küstenlinie Richtung aus Kreide bestehen, gehörten unter anderem dazu.

Der Besuch der „Smugglers Caves“ ermöglichte einen Einblick in die Schmugglerhöhlen um 1066. Während des Besuchs einer sogenannten „Tea Party“ konnten die Schüler lernen, wie man sich in der englischen Gesellschaft zu benehmen hat.

Der Höhepunkt der Reise war jedoch London. Gemeinsam ging es durch das „Underground“-System in nördliche, südliche, östliche und westliche Richtung. Auch wurden weite Strecken zu Fuß zurückgelegt, vorbei am Big Ben, der Tower Bridge, dem Buckingham Palace, dem Regierungsviertel und den Horse Guards.

Die Tour endete am Camden Market. Von dort aus durften die Schüler London erkunden.

Am letzten Tag fuhr die Gruppe nach Canterbury. Hier erhielten sie eine Führung durch die Stadt sowie um die Kathedrale in Canterbury herum. Am Abend ging es dann mit dem Bus nach Hause. Die Schüler kehrten mit vielen positiven Eindrücken von dieser gelungenen Fahrt zurück. (red)