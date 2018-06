Schmerz lass nach!

Schmerzen gehören zu den Lebenserfahrungen, die alle kennen und auf die viele Menschen gerne verzichten würden. Die körperliche Ausstattung zur Schmerzempfindung und Schmerzverarbeitung sind Grundelemente ältester Herkunft, die der Körper dringend benötigt.

Menschen, die unter einem Gen-Defekt mit fehlender Schmerzwahrnehmung leiden, haben keine lange Lebenserwartung. Sie spüren weder den entzündeten Blinddarm noch das gebrochene Bein oder die Verbrennung. Schmerzen sind also wichtig als Warnsignal einer gestörten Funktion.

Schmerzen zeigen auch die Grenzen und die Verletzlichkeit auf. Sie machen den Menschen zum wahrnehmenden Wesen, der sich um seine Unversehrtheit kümmern muss.

Dr. Borck: Eine differenzierte Betrachtung der Schmerzen ist wichtig

Doch manchmal verliert der Schmerz seine akute Warnfunktion und er wird chronisch. Um diese Betroffenen kümmert sich Dr. Sabine Borck. Die Fachärztin für Neurologie und Anästhesie leitet den Bereich der Multimodalen Schmerztherapie der Vitos Klinik für Neurologie Weilmünster.

Die Expertin erläutert: „Hinter dem zunächst so einfach erscheinenden Schmerz steckt eine große Komplexität, und eine differenzierte Betrachtung ist wichtig“.

Deshalb werden in der multimodalen Schmerztherapie in der Vitos Klinik für Neurologie nicht nur die körperlichen Aspekte des Schmerzes beleuchtet. „Jeder ist auch das Resultat seiner psychologischen Entwicklung und sozialen Umgebung“, erklärt Dr. Sabine Borck. Beim chronischen Schmerz ist die enge Beziehung von sozialen, seelischen und biologischen Faktoren als „Bio-psychosoziales Schmerzentstehungsmodell“ bekannt. Es finden sich biographisch Traumata, Zurückweisungen, Kränkungen, Ausgrenzungen und eigentlich alles, was Menschen anderen Menschen antun können. Dazu kommen oft ungünstige Lebensbedingungen in der Kindheit wie fehlende elterliche Unterstützung, Armut, Flucht oder fehlende Berufsausbildung oder geringer sozialer Status.

Da man Vergangenes nicht ungeschehen machen kann, ist das Augenmerk des Schmerztherapeuten auf Veränderbares in der aktuellen Lebenssituation gerichtet.

Wo sind Stärken, die man fördern kann? An welche erfolgreichen Strategien kann der Schmerzkranke anknüpfen? Welche positiven Ressourcen gibt es?

Das Konzept der multimodalen Schmerztherapie basiert auf dem bio-psycho-sozialen Schmerztherapiemodell. Dahinter verbirgt sich ein modernes Konzept, das sowohl biologische, also beispielsweise Erkrankungen der Wirbelsäule, als auch psychische (wie Depressionen) und soziale Elemente der chronischen Schmerzerkrankung würdigt.

Daher bekommen Patienten Psychotherapie und körperorientierte Therapien. Dr. Borck: „Es werden ausschließlich aktive Therapien angeboten, denn die Patienten sollen das, was sie bei uns gelernt haben, auch zuhause umsetzen können und fortführen.“

Die Patienten machen täglich Nordic Walking und erlernen Entspannungsverfahren, um in belastenden Situationen die Muskulatur zu entspannen. In der Physiotherapie zeigen die Therapeuten ihren Patienten Übungen für verschiedene Körperregionen, die dann in das individuelle Eigenübungsprogramm übernommen werden können.

Das therapeutische Boxen ist ein Therapieelement, bei dem neben Aggressionsabbau und Konditionsaufbau ein Rollenwechsel vom passiv Leidenden zum aktiven Angreifer praktiziert werden kann. Die Musiktherapie geht ganz nah an die Emotionen heran und ermöglicht vielen Patienten das Erlebnis einer lange nicht mehr gekannten Schmerzlinderung.

Das Flexibar-Training ist ein aktives Training der tiefen Rückenmuskulatur und übt die Koordination.

Ärztlicherseits wird die Medikation geprüft, angepasst oder es wird eine Entgiftung von unnützen Medikamenten durchgeführt.

Kontakt und Informationen: Dr. Sabine Borck, & (06472) 60 358, E-Mail: sabine.borck(at)vitos-weil-lahn.de, www.vitos-weil-lahn.de.