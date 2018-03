Schmidt Handelswaren wird ein Jahr

„Kommen Sie und lernen Sie uns kennen“, freuen sich Stefan Schmidt und Simone Helfrich auf treue ebenso wie neue Kunden. Auch Experten der Fachfirmen haben sich angesagt und beantworten Fragen der Besucher. Jeweils von 10 bis 17 Uhr stehen die Türen offen. Live-Musik sorgt für Abwechslung.

Seit mittlerweile gut einem Jahr steht Inhaber Stefan Schmidt Profi- wie Hobbyhandwerkern mit kompetentem Ratschlag beim Kauf aber auch danach, sollte es irgendwo mal klemmen, zur Seite. So ist der Gartengeräteservice selbstverständlich.

Alles gibt's von der Knippex-Zange über das Wera-Werkzeug bis zum Duss-Abbruchhammer

Neben Rasenmähern und Freischneidern werden auch Rasenroboter angeboten. Dabei bietet Schmidt übrigens den Kabelverlegeservice auch für nicht bei ihm gekaufte Rasenroboter an.

Es lohnt sich immer wieder mal ein Blick in den Laden am Solmsbach, denn „wir bauen unser Angebot stetig aus“, erzählt Schmidt.

Zu den Neuigkeiten gehören Produkte der Firma „Prebena“, die Kompressoren (und Zubehör) in jeder Größe und für jede Anwendung anbietet. Wertige Hochdruckreiniger gibt es von der Marke Kränzle. Darüber hinaus die komplette Präzisionswerkzeugpalette der Firma Projahn, Schleif- und Trenntechnik des heimischen Anbieters Klingspor und Pressen etwa für Heizungsbauer der Firma Roller. Wer ran an den Baum muss, erhält bei „Schmidt Handelswaren“ Kettenöle, die den Verschleiß der Sägekette minimieren. Metallverarbeiter, die etwa Bohrer oder Fräsen suchen, werden im Laden am Stand von „Phantom“ fündig. Von der Knippex-Zange und dem Wera-Werkzeug über den Duss-Abbruchhammer, Besen und Schaufel bis hin zu Holzimprägnierlasuren und Malerzubehör reicht die Palette. Dazu passend bringt Schmidt jetzt (Innen)Farbe für Haus, Werkstatt und Betrieb ins Spiel. Dabei bürgt der Experte mit dem firmeneigenen Logo auf dem Eimer für beste Qualität.

Schäden an den Holzfenstern: Kein Problem mit dem neuen Repair-Care für eine dauerhafte Reparatur ohne Fensteraustausch.

Für nahezu jede handwerkliche Tätigkeit bietet Schmidt Handelswaren eine Lösung an. Davon kann man sich beim Frühlingserwachen überzeugen. Geöffnet ist das Fachgeschäft im Herzen von Burgsolms Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr und Samstag von 8 bis 13 Uhr.

Kontakt: Schmidt Handelswaren, Stefan Schmidt, Lindenstraße 5-7, 35606 Solms, & (0 64 42) 2 00 43 86, E-Mail: info@ schmidt-handelswaren.de. (msk)