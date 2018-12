Schneereicher Start ins Bergjahr

WETZLAR Rechtzeitig zur Schneeschuhwoche des Wetzlarer Alpenvereins setzte im Alpenraum der Schneefall ein. Die Schneemengen waren so reichlich, dass in den ersten Tourentagen die Lawinengefahr nicht unterschätzt werden durfte. Um auf der sicheren Seite zu sein, standen daher zunächst Lawinenkunde und der richtige Umgang mit der Notfallausrüstung auf dem Plan. Nach zwei Nächten auf einem Bauernhof am Rande von Aschau stieg die Gruppe auf zu den Berghütten. Der Start ins Bergjahr 2016 hätte insgesamt nicht besser ausfallen können! (red/Foto: privat)