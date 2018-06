Schneller Weg zum Führerschein

Da erscheint es sinnvoll, wenn man die theoretische Ausbildung zum Erlangen der Klasse B (Pkw) in den Ferien macht. Diese Möglichkeit bietet Reuters Fahrschule in Haiger an. „Da gibt es keinen Schulstress, man hat zeitlich den Rücken frei und kann sich auf eine Sache konzentrieren“, weiß Fahrlehrer und Inhaber Dirk Nagy.

Kurse werden nicht nur im Sommer, sondern auch in den Ostern-, Herbst- und Weihnachtsferien an jeweils sieben Werktagen angeboten. Dann pauken die Schüler im Wechsel aus Theorie und freiwilligem Lernen die vielen Verkehrszeichen und Verkehrsregeln, die es dann in der Praxis zu beachten gilt.

„Mit diesem Angebot“, so Nagy, „stellen wir die Weichen auf dem Weg zum Pkw-Führerschein. "Wer die Theorie im traditionellen Unterricht absolviert, benötigt mindestens sieben Wochen.

Wem im Ferienkurs das Lerntempo zu schnell ist, hat die Möglichkeit, am regulären Theorieunterricht von Reuters Fahrschule teilzunehmen. Durch den Besuch eines Theoriekurses kann die Gesamtdauer der Fahrausbildung erheblich verkürzt werden, da man sofort mit der Fahrpraxis beginnt.

Auf dem Weg zum Führerschein hat der Schüler weitere Vorgaben zu beachten. Vor Beginn des Fahrkurses muss der Fahrschüler einen Kurs in Erster Hilfe sowie einen Sehtest beim Optiker oder Augenarzt absolviert haben. Zudem ist ein aktuelles biometrisches Passbild mitzubringen. Das braucht man, um einen Antrag an die Führerscheinstelle stellen zu können.

Ohne Antrag ist eine Prüfung nicht möglich. „Die Bearbeitung dauert vier bis sechs Wochen“, so Fahrlehrer Nagy. (red)