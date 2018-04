Schnipp, schnapp – Daumen ab

„Der Struwwelpeter – Ein Bilderbuch mit Geschichte“ ist der Titel der neuen Sonderausstellung. Paulinchen verbrennt beim Zündeln mit Schwefelhölzchen, der böse Friedrich wird vom Hund gebissen, dem kleinen Konrad werden die Daumen abgeschnitten und Robert verschwindet durch kräftige Sturmwehen. Heinrich Hoffmanns Geschichten im Struwwelpeter zeigen keine heile Welt, sondern sie sind grotesk, grausam und komisch.

In der Ausstellung sind 120 Struwwelpeter-Bücher, Parodien, Übersetzungen und andere Medien zu sehen. Die Ausstellung kann jeweils sonntags von 14 bis 17 Uhr besichtigt werden. Am Eröffnungssonntag ab 14.30 Uhr gestaltet Winfried Krüger eine kurze Einführung in das Werk von Hoffmann.

Danach liest Sybille Holighaus aus ihrem „Struwwelpeter auf Platt“ und Uta Kasper trägt Texte aus einer modernen Version, dem „Cyber-Peter“, vor. Dazu gibt es Kaffee und Kuchen. (red)