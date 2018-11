Wetzlar Im Rahmen der Krippenausstellung in der Unteren Stadtkirche am Wetzlarer Schillerplatz öffnet an den ersten beiden Adventswochenenden (1.,2., 8. und 9. Dezember) eine Schnitz- und Töpferwerkstatt. Gezeigt wird, wie die einzelnen Figuren aus Holz und Ton hergestellt werden.