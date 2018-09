Schnitzel, Schilder und Segway

Genüsse Dillenburg is(s)t gut am Sonntag / Von 12 bis 18 Uhr haben auch die Geschäfte geöffnet

In Dillenburg ist am Sonntag einiges los. Besonders gut kann man dann seine Gaumen verwöhnen. (Foto: Veranstalter)

Dillenburg Am Sonntag, 30. September, findet die nächste Auflage von „Dillenburg is(s)t gut“ in der Innenstadt statt. Von 11.30 bis 13.30 Uhr können die Besucher an der Ecke Markt- und Hauptstraße Platz nehmen und lecker speisen.