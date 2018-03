Schöck ist seit 42 Jahren im Einsatz

Von 1980 bis 1985 war Schöck stellvertretender Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr in dem Gladenbacher Stadtteil. Von 1985 bis 2011 schließlich war der engagierte Feuerwehrmann Wehrführer. Insgesamt hat sich Schöck 31 Jahre lang in der obersten Führungsriege für den Brandschutz in Runzhausen sowie die Nachwuchsausbildung intensiv eingesetzt, erläuterte Gladenbachs Bürgermeister Peter Kremer (parteilos).

Der Rathauschef war jedoch nicht mit leeren Händen in den Stadtteil gekommen, sondern hatte die Ehrenplakette der Stadt in Gold für Schöck dabei. Mit den Worten "Wir sind stolz, dass unsere Stadt solch einen Bürger hat" überreichte der Bürgermeister das Ehrenzeichen.

Schöck hatte übrigens bereits mit 15 Jahren seinen Grundlehrgang erfolgreich absolviert. Gerade einmal 18 Jahre alt war er, als er den Maschinistenlehrgang durchlief, zwei Jahre später stieg er als stellvertretender Wehrführer in die Führungsriege auf.

Neben der Ehrenplakette für Schöck belohnte Marc Bastian, Vorsitzender des Feuerwehrvereins, langjährige Mitglieder für ihre Treue zum Verein. Bernd Burk und Karlheinz Burk bekamen eine Auszeichnung für ihre 25-jährige Mitgliedschaft in der Runzhäuser Wehr. Seit 40 Jahren ist Werner Hortig mit dabei, und auf nunmehr 50 Jahre Vereinstreue bringt es Odvin Gessner.

Kameraden warten seit 2014 auf einen Carport, um die Raumnot abzumildern

Rathauschef Kremer und der stellvertretende Stadtbrandinspektor Thorsten Dechert konnten zudem noch eine Beförderung aussprechen. Wehrführerin und Jugendwartin Anna Katharina Heck wurde von der Oberfeuerwehrfrau zur Hauptfeuerwehrfrau befördert.

Aktuell hat die Wehr in Runzhausen 24 Männer und drei Frauen in der Einsatzabteilung. Ein Mädchen und elf Jungs gehören der Jugendwehr an, und vier Mitglieder sind in der Alters- und Ehrenabteilung. Zudem unterstützen aktuell 116 fördernde Mitglieder die Einsatz- und Jugendabteilung.

Im zurückliegenden Jahr sind die Kameraden aus Runzhausen zu vier Einsätzen ausgerückt. Dazu gehörten ein Verkehrsunfall, zwei Ölspuren sowie Brandsicherheitsdienste. Auf ihre Einsätze haben sich die Aktiven bei 18 praktischen und theoretischen Übungen fit gehalten. Dazu gehörten auch Gemeinschaftsübungen mit benachbarten Wehren sowie eine Übung mit der Drehleiter aus Gladenbach, erläuterte Wehrführerin Heck.

Positiv sei zu berichten, dass die komplette Einsatzabteilung mit neuen Helmen ausgestattet wurde. Weniger positiv sei die aktuelle sehr beengte Situation in der Fahrzeughalle. Seit 2014 warten die Kameraden aus dem Stadtteil auf einen Carport für das Mannschaftsfahrzeug, um die Raumnot abzumildern, erläuterte die Feuerwehrchefin.

Auch die Nachwuchsabteilung war mit 21 Übungen 2016 sehr fleißig. Außerdem waren die Jungs und Mädchen aus der Jugendwehr zu einem Besuch bei der Frankfurter Berufsfeuerwehr . 2017 werden sie den "Tag der Gladenbacher Jugendfeuerwehren" in Runzhausen ausrichten. Denn in diesem Jahr jährt sich auch die Gründung der Jugendwehr in Runzhausen zum zehnten Mal - und das soll entsprechend gefeiert werden.