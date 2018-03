Schöner Anlass für ein Familienfest

Dann sind Restaurants und Gasthäuser beliebte Anlaufstationen vor allem für Familien. Deshalb ist auch eine Reservierung ein absolutes Muss. Mit Kind und Kegel, von der Oma bis zum Enkel, wollen die Familien bei gutem Essen das Wiedersehen in großer Runde und das Zusammensein genießen.

Osterbuffet bietet Abwechslung

Das gilt beispielsweise für den „Seelbacher Hof“ in Herborn-Seelbach. Dort ist man gewappnet. Um die Gäste schnell und angemessen bewirten zu können, steht das Team um Küchenchef Dominic Wisor in voller Besetzung bereit. Allein im Bankettsaal finden bis zu 120 Personen Platz.

Für die Gäste vorbereitet ist ein abwechslungsreiches Osterbuffet. Zu den Highlights gehören tranchiertes Rib-Eye auf Spargelragout ebenso wie deftiges Wildragout mit grünen Bohnen oder Schweinefilet mit Pilzen. Dass auf dem Buffet vermeintliche Oster-Klassiker wie Lamm und Kaninchen fehlen, hat seinen Grund. „Die Erfahrung hat gezeigt“, so Wisor, „ dass unsere Gäste lieber zu Braten und Fisch greifen.“ Als Alternative zum Buffet kann man im „Seelbacher Hof“ natürlich auch gepflegt und gutbürgerlich à la carte speisen.

Generell ist der Gasthof, der zugleich Hotel und Tagungsort ist, auf die Ausrichtung von Feierlichkeiten spezialisiert. Das Team hat seit vielen Jahren Erfahrung in Sachen Hochzeiten, Geburtstagsfeiern und Firmenevents. Auch als Caterer ist der „Seelbacher Hof“ kompetenter Ansprechpartner.

Weil Ostern in diesem Jahr zum Bedauern von Restaurant- und Hotelleiter Wisor so früh ist, kann der Biergarten noch nicht genutzt werden. Und auch frischer Spargel kann leider an den Ostertagen am 1. und 2. April noch nicht angeboten werden. (lu)