Schöner Schein mit einem dunklen Schatten

Noch bis zum 8. September präsentiert die Wanderschau „Schöner Schein – Dunkler Schatten“ Originalprodukte und deren täuschend echte Kopien, um eindringlich zu zeigen, welche Folgen der vermeintlich harmlose Kauf eines gefälschten Produkts für den Verbraucher haben kann. Gesundheitliche Schäden sind nur eine der vielen Gefahren, auf die der Aktionskreis gegen Produkt- und Markenpiraterie (APM) und der Forum-Betreiber ECE aufmerksam machen wollen, um über Schaden und Gefahren von Plagiaten zu informieren.

Anhand vieler Beispiele vom Dübel bis zur Europalette, an informativen Themenwänden und an plastischen Beispielen, die das Ausmaß veranschaulichen, in dem Unternehmen von der Verletzung ihres geistigen Eigentums betroffen sind, können Forumbesucher schnell feststellen: Produkt- und Markenpiraterie sind kein Kavaliersdelikt.

Bestenfalls ärgerlich, manchmal auch tödlich

„Gefälschte Produkte halten nicht, was sie versprechen, denn ihre Qualität kann mit dem Original im Regelfall nicht mithalten, viele Fälschungen entsprechen nicht einmal den gesetzlichen Mindestanforderungen an die Sicherheit und die gesundheitliche Unbedenklichkeit für den Verbraucher“, warnt Volker Bartels, Vorstandsvorsitzender des APM. „Gefährliche Inhaltsstoffe, fehlende Schutzvorrichtungen oder mangelnde Haltbarkeit sind Eigenschaften von Fälschungen, die im besten Fall ärgerlich und teuer und im schlimmsten Fall lebensbedrohlich sind.“ Das Piratenprodukt profitiere dabei vom guten Ruf des Originalherstellers.

„Der Preis eines Originalprodukts beinhaltet auch erhebliche Entwicklungskosten, die investiert werden müssen, um die Qualität und die Verwendungssicherheit der Produkte zu gewährleisten“, erklärt Bartels und fügt an: „Den Fälschern kommt es hingegen auf den ersten äußeren Schein an – sollte sich ihr Produkt später als mangelhaft erweisen, sind sie längst nicht mehr für den Käufer greifbar.“ Betroffen sind dabei längst nicht mehr nur Luxusuhren oder Handtaschen, sondern auch Medikamente, Genussmittel und technische Geräte. Für den APM ist die Aufklärung des Verbrauchers ein wichtiger Teil des Kampfes gegen die Produkt- und Markenpiraterie – denn bislang würden Produktfälschungen in Deutschland vom Verbraucher als „Kavaliersdelikt“ angesehen. Darunter leidet die Wirtschaft: Das Bundeswirtschaftsministerium schätzt den hierdurch entstehenden Schaden auf bis zu 50 Milliarden Euro jährlich.

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung schätzt das Handelsvolumen mit Fälschungen weltweit auf mehr als 460 Milliarden Dollar. Produkt- und Markenpiraterie betrifft auch die Arbeitnehmer, denn er gefährdet laut Ministerium bestehende Arbeitsplätze.

Die Ausstellung ist täglich zu den Öffnungszeiten des Forums von 10 bis 20 Uhr zu sehen und es gibt die Möglichkeit sich bei Führungen zu informieren. (hp)