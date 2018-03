Schüler aufgeklärt

BRECHEN-NIEDERBRECHEN Der Kleintierzuchtverein Schadeck hat Schülern der Schule im Emsbachtal in Niederbrechen die Hühnerzucht näher gebracht. Auf dem Schulhof wurden Käfige aufgestellt, in denen je Rasse ein Hahn und eine Henne mit den Jungtieren ausgestellt waren. Geflügelwart Klaus Schlosser erklärte, wie lange die Brut dauert und wie die Küken beim Schlupf das Ei öffnen. Was dabei herauskommt, konnten die Mädchen und Jungen dann an verschieden alten Küken sehen und fühlen. (red/Foto: privat)