Schüler besuchen Dänemark

HÜTTENBERG Eine Woche lang konnten 19 Schüler der achten bis zehnten Klassen beim 15. Dänemark-Austausch der Gesamtschule Schwingbach ihre dänischen Austauschpartner in ihrer Schule, ihrer Familie und ihrer Region Nordjütland kennenlerne. Themenschwerpunkt der Woche war Hans Christian Andersen, der wohl berühmteste dänische Schriftsteller. Es gab unter anderem einen Spielfilm und eine Führung im Freilichtmuseum Den Gamle By in Århus. Viele Familien gestalteten Ausflüge mit ihren Gästen, zum Beispiel an die nordjütlandische Küste. Vom 20. bis 27. März 2019 wird die dänische Gruppe zu Gast an der Schwingbachschule sein. (red/Foto: privat)