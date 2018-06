Schüler besuchen Frankreich

Braunfels/Bagnols-sur-Cèze Beim Jugendaustausch des Partnerschaftsrings Braunfels mit Bagnols sur Cèze statt haben die französischen Gastfamilien 24 Jugendliche begrüßt, die in Begleitung von Verena Toscher und Alisa Nickel, Französischlehrerinnen an der Carl-Kellner-Schule Braunfels, angereist waren. Susanne Brabec und Joachim Feja, Deutschlehrer in Bagnols, hatten für sie ein interessantes Programm mit sportlichen Aktivitäten, Besuchen von provenzalischen Märkten, einer Ganztagesfahrt nach Marseille und der üblichen Discoparty zusammengestellt. Außerdem wurden die Jugendlichen im Rathaus von Bagnols durch Vertreter der Stadt und des Partnerschaftsrings begrüßt. Es wurde mehrfach betont, wie wichtig Austauschprogramme für das weitere Zusammenwachsen Europas und den Erhalt des Friedens sind. (red/Foto: privat)