Schüler erleben in Schwetzingen Barockzeit hautnah

Aßlar 49 Schüler aus zwei 8. Gymnasialklassen der Alexander-von-Humboldt-Schule Aßlar haben im Barockschloss Schwetzingen bei Mannheim eine besondere Geschichtsstunde erlebt. In zwei Führungen – in der Gartenanlage und im Schloss – konnten die Jugendlichen ihre im Unterricht erworbenen Kenntnisse über den Absolutismus auf anschauliche Weise vertiefen. Als Abschluss der Schlossführung schlüpften die Schüler in Kostüme (Foto) und konnten sich so in die Epoche hineinfühlen. In pompöse Kleider und barocke Manteljacken gekleidet, nahmen die Schüler die Rollen von Hofdamen und vornehmen Herren an, die nicht nur Menuett tanzten, sondern auch für das ebenfalls von Schülern dargestellte „Kurfürstenpaar“ Spalier standen und galante Hofknickse und Verbeugungen zeigten. Getreu dem Motto „Kleider machen Leute“ ließen sich die Schüler gut auf die Situation ein und verkörperten die von ihnen dargestellten Personen sehr überzeugend. (red/Foto: privat)