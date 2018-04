Schüler geben ein Konzert

Das erste, am Mittwoch, 25. April, legt den Schwerpunkt auf die Instrumentalmusik. Hier nehmen insgesamt 150 Instrumentalisten, alle mit Orchester- oder Big Band-Instrumenten, von der Jahrgangsstufe 5 bis Q4 teil.

Am Donnerstag, 26. April, folgt ein weiteres Konzert in dem rund 100 Choristen aus den Jahrgangsstufen ab Klasse 5 auftreten, daneben auch Flötenkinder. Beginn ist an beiden Tagen um 19 Uhr in der katholischen Kirche Biedenkopf. Um eine Spende für die musikalische Arbeit der Schule wird gebeten. (red)