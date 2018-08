Schüler knüpfen Kontakte in Colmar-Berg

Weilburg Nachdem bereits 19 Schüler vom Centre scolaire „Grand Duc Henri“ aus Weilburgs Partnergemeinde Colmar-Berg zu Gast in Weilburg waren, sind 20 Schüler der Jahrgangsstufe 6 des Gymnasiums Philippinum mit den Französischlehrerinnen Ulrike Fuhrmann-Grote und Konstanze Keul in der letzten Schulwoche zu ihrem Gegenbesuch nach Luxemburg gestartet. In Colmar-Berg wurden sie herzlich von den Lehrerinnen Tessy Kries und Christiane Bourg empfangen, die ein schönes Programm zusammengestellt hatten. In den Gastfamilien haben sich alle sehr wohl gefühlt, und es konnten teilweise auch schon die ersten Französischkenntnisse angewendet werden. Nicht nur die Schüler, auch die beteiligten Lehrer zeigten sich mit dem Austausch hoch zufrieden und freuten sich über neue Kontakte, die zwischen den Schülern über Landesgrenzen hinweg neu geknüpft und vertieft werden konnten. Nur durch die finanzielle Unterstützung durch die Wilinaburgia, die Stadt Weilburg, den Städtepartnerschaftsverein und die Europaunion konnte dieses Austauschprojekt durchgeführt werden. (red/Foto: privat)