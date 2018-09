Schüler lernen Strasbourg kennen

Wetzlar Die Französischschüler des 8. Jahrgangs der August-Bebel-Schule fuhren mit ihren Kurslehrern Margit Dort und Oliver Hahn für zwei Tage nach Strasbourg. Sie führten eine Stadtrallye zu den Sehenswürdigkeiten durch und bekamen so einen ersten Eindruck der französischen Lebensart. Zudem befragten sie einen französischen Passanten und lösten weitere sprachliche Aufgaben und erprobten so ihre Französischkenntnisse. Auf einem zentralen Platz in der Altstadt kam es sogar zu einem spontanen Fußballspiel zwischen den deutschen und französischen Schülern. (red/Foto: privat)