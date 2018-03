Schüler nutzen die Gelegenheit zum Sehtest

Studien haben gezeigt, dass bei 20 Prozent der Jugendlichen bereits Sehstörungen auftreten. Ihre Früherkennung ist eine wichtige Aufgabe, denn nur so können dauerhafte Beeinträchtigungen des Sehvermögens vermieden werden.

In der Schule wurde die Untersuchung der Sehfähigkeit, wie auch in den vergangenen Jahren, in Zusammenarbeit mit Optik Gockel durchgeführt. Sabine Schnorr und Ulrich Dahlhaus nahmen sich einen Vormittag Zeit und unterzogen einen Großteil der Schüler der Jahrgangsstufe 7 dem Test.

In diesem Jahr wurden 184 Schüler getestet. Bei 32 zeigten sich Sehschwächen, so dass die beiden Optiker eine eingehende Untersuchung durch einen Augenarzt empfahlen. Tatsächlich war der Prozentsatz der Schüler, denen eine augenärztliche Untersuchung empfohlen wurde, in diesem Jahr mit etwa 17 Prozent erfreulich niedrig und unter dem mehrjährigen Durchschnittswert.

Regelmäßig zum Augenarzt

Auffallend war in diesem Jahr, dass bei den Schülern, die bereits eine Sehhilfe tragen, diese oft nicht mehr an die aktuelle Sehschwäche angepasst war.

Durch einen regelmäßigen Besuch beim Augenarzt oder beim Optiker könnte dies vermieden werden. Gutes und damit entspanntes Sehen ist auch eine Voraussetzung für erfolgreiches Lernen.

